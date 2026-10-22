尼日利亚确认了一例由本迪布焦病毒引起的输入性埃博拉病毒病病例。世界卫生组织呼吁各国加强对感染可能传播的准备：维持流行病监测系统，确保实验室对疑似病例进行安全检测，并让快速反应小组保持待命。

患者正在隔离

据TimesLIVE报道，该病例在尼日利亚联邦首都区被发现，首都阿布贾位于该地区。该国联邦卫生与社会福利部表示，这名患者最近曾前往乌干达。

该女子于10月7日出现症状，即抵达尼日利亚四天后。10月11日，她前往阿布贾一家私人医疗机构就诊；10月20日，实验室检测确认了本迪布焦病毒。患者已被隔离并正在接受医疗护理。

世卫组织表示，专家正在查明可能的感染源，并重建该女子完整的旅行史和可能的接触史。尼日利亚卫生部门已确认44名接触者并对其进行监测，同时继续寻找其他可能暴露于病毒的人。

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世卫组织建议不要限制旅行

世卫组织正与当地政府和合作伙伴一道，加强病例调查、接触者追踪、感染预防和控制措施，以及为医护人员供应个人防护装备。尼日利亚疾病控制与预防中心已启动事件管理系统，以协调应对工作。

该组织还建议各国加强入境点管控，制定应对计划，并确保公共和私营医疗机构均做好准备。同时，世卫组织不建议对受疫情影响的国家实施旅行或贸易限制。

在5月15日刚果民主共和国宣布暴发疫情后，尼日利亚成为发现该病毒的第五个国家。世卫组织还指出，肯尼亚近几周报告了9例与一例输入性感染病例相关的病例。

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