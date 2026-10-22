В Нигерии подтвердили завозной случай вирусной болезни Эбола, вызванной вирусом Бундибугио. Всемирная организация здравоохранения призвала страны усилить готовность к возможному распространению инфекции: поддерживать системы эпиднадзора, обеспечить безопасное лабораторное тестирование подозрительных случаев и держать в готовности группы быстрого реагирования.

Пациентка находится в изоляции

Как сообщает TimesLIVE, случай выявили на Федеральной столичной территории Нигерии, где расположена Абуджа. Федеральное министерство здравоохранения и социального обеспечения страны заявило, что пациентка недавно путешествовала в Уганду.

Симптомы у женщины начались 7 октября — через четыре дня после прибытия в Нигерию. 11 октября она обратилась в частное медицинское учреждение в Абудже, а 20 октября лабораторные анализы подтвердили вирус Бундибугио. Пациентка изолирована и получает медицинскую помощь.

ВОЗ сообщила, что специалисты устанавливают вероятный источник инфекции и восстанавливают полную историю поездок и возможных контактов женщины. Нигерийские органы здравоохранения выявили 44 контакта, за которыми ведется наблюдение, и продолжают поиск других людей, которые могли подвергнуться воздействию вируса.

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ВОЗ не советует ограничивать поездки

ВОЗ совместно с местными властями и партнерами усиливает расследование случая, отслеживание контактов, меры профилактики инфекций и инфекционного контроля, а также поставки средств индивидуальной защиты для медиков. Нигерийский центр контроля и профилактики заболеваний активировал систему управления инцидентами для координации реагирования.

Организация также рекомендовала государствам усилить контроль в пунктах въезда, подготовить планы реагирования и обеспечить готовность как государственных, так и частных медицинских учреждений. В то же время ВОЗ не рекомендует вводить ограничения на поездки или торговлю с затронутыми вспышкой странами.

Нигерия стала пятой страной, где выявили вирус после объявления 15 мая вспышки в Демократической Республике Конго. ВОЗ также отметила, что Кения за последние недели сообщила о девяти случаях, связанных с завозным случаем инфекции.

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