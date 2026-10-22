Africa CDC 28 października przeprowadzi nadzwyczajne wirtualne spotkanie krajowych urzędników ds. zdrowia po potwierdzeniu przypadku Eboli w Nigerii oraz w związku z rozprzestrzenianiem się ogniska choroby w Afryce. Informuje o tym Deutsche Welle.

Przypadek w Nigerii

Według nigeryjskich władz wirusa wykryto u kobiety, która na początku października wróciła z Ugandy. Urzędnicy śledzą 44 osoby kontaktowe. Minister zdrowia Nigerii Muhammad Pate oświadczył, że władze robią wszystko, co możliwe, aby ograniczyć ten przypadek.

Uganda odrzuciła twierdzenia Nigerii. W ramach tego ogniska odnotowano tam 20 przypadków, a w lipcu kraj ogłosił się wolnym od Eboli. Światowa Organizacja Zdrowia 27 sierpnia również poinformowała o zakończeniu ogniska w Ugandzie.

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Skala ogniska

Od czasu potwierdzenia wirusa w Demokratycznej Republice Konga w maju zakaziło się ponad 9 500 osób, z czego niemal połowa zmarła. Według oceny WHO jest to najszybciej narastające ognisko Eboli w historii. Infekcja rozprzestrzeniła się do czterech państw afrykańskich i obecnie jest aktywna w dwóch z nich.

Obecne ognisko jest związane z rzadkim wirusem Bundibugyo, przeciwko któremu nie ma zatwierdzonych szczepionek ani metod leczenia. Ten szczep wykryto również u pacjentki w Nigerii. Dyrektor generalny Africa CDC Jean Kaseya zaznaczył, że narada kryzysowa ma wzmocnić wspólną odpowiedź na ognisko, które dotknęło już trzy regiony Afryki.

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