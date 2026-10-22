Africa CDC 28 октября проведет внеочередное виртуальное совещание национальных должностных лиц в сфере здравоохранения после подтверждения случая Эболы в Нигерии и на фоне распространения вспышки в Африке. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Случай в Нигерии

По данным нигерийских властей, вирус выявили у женщины, которая в начале октября вернулась из Уганды. Должностные лица отслеживают 44 контактных лица. Министр здравоохранения Нигерии Мухаммад Пате заявил, что власти делают все возможное для локализации этого случая.

Уганда отвергла утверждения Нигерии. В рамках этой вспышки там зафиксировали 20 случаев, а в июле страна объявила себя свободной от Эболы. Всемирная организация здравоохранения 27 августа также сообщила о завершении вспышки в Уганде.

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Масштабы вспышки

С тех пор как вирус подтвердили в Демократической Республике Конго в мае, заразились более 9 500 человек, почти половина из них умерла. По оценке ВОЗ, это самая быстрорастущая вспышка Эболы в истории. Инфекция распространилась на четыре африканские страны и сейчас активна в двух из них.

Нынешняя вспышка связана с редким вирусом Бундибугио, против которого нет одобренных вакцин или методов лечения. Этот штам выявили и у пациентки в Нигерии. Генеральный директор Africa CDC Жан Касея отметил, что кризисное совещание должно усилить совместный ответ на вспышку, которая уже затронула три региона Африки.

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