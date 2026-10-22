Africa CDC скликає нараду після випадку Еболи в Нігерії — Deutsche Welle

Africa CDC 28 жовтня проведе позачергову віртуальну нараду національних посадовців у сфері охорони здоров’я після підтвердження випадку Еболи в Нігерії та на тлі поширення спалаху в Африці. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Випадок у Нігерії

За даними нігерійської влади, вірус виявили у жінки, яка на початку жовтня повернулася з Уганди. Посадовці відстежують 44 контактні особи. Міністр охорони здоров’я Нігерії Мухаммад Пате заявив, що влада робить усе можливе для локалізації цього випадку.

Уганда відкинула твердження Нігерії. У межах цього спалаху там зафіксували 20 випадків, а в липні країна оголосила себе вільною від Еболи. Всесвітня організація охорони здоров’я 27 серпня також повідомила про завершення спалаху в Уганді.

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Масштаби спалаху

Відтоді як вірус підтвердили в Демократичній Республіці Конго у травні, інфікувалися понад 9 500 людей, майже половина з них померла. За оцінкою ВООЗ, це найшвидше зростаючий спалах Еболи за всю історію. Інфекція поширилася до чотирьох африканських країн і нині активна у двох із них.

Нинішній спалах пов’язаний із рідкісним вірусом Бундібугіо, проти якого немає схвалених вакцин або методів лікування. Цей штам виявили і в пацієнтки в Нігерії. Генеральний директор Africa CDC Жан Касея зазначив, що кризова нарада має посилити спільну відповідь на спалах, який уже торкнувся трьох регіонів Африки.

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