В США исследователи обнаружили связь между длительным клиническим ожирением и большим объемом гиперинтенсивностей белого вещества головного мозга — изменений, видимых на МРТ. Участники, которые дольше в течение жизни имели клиническое ожирение, в среднем возрасте имели более чем вдвое больший медианный объем таких участков, чем люди, у которых это состояние не фиксировали. О результатах исследования, опубликованного в Neurology Open Access, сообщает ScienceAlert.

Данные многолетнего наблюдения

Ученые проанализировали сведения 190 участников Bogalusa Heart Study — долгосрочного исследования когорты детей из города Богалуса в штате Луизиана. Наблюдение за этой группой началось в 1972 году, а данные медицинских обследований, использованные для анализа, собирались с 1985 года. МРТ-сканирование участники проходили в 2017–2025 годах; их средний возраст на тот момент составлял 56,5 года.

Для оценки веса и состояния здоровья авторы не ограничились индексом массы тела. Они применили подход Комиссии Lancet, который различает отсутствие ожирения, доклиническое ожирение и клиническое ожирение. Последнее означает ожирение, сопровождающееся серьезными метаболическими последствиями для здоровья.

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Что показали МРТ

Из 190 участников 133, или 70%, имели клиническое ожирение хотя бы на одном этапе жизни. Доля таких людей увеличивалась с возрастом: среди людей в возрасте двадцати лет она составляла менее трети группы, к середине тридцатых годов превысила половину, а к середине сороковых — две трети.

Гиперинтенсивности белого вещества — это светлые участки на МРТ, которые могут быть маркером повреждения сосудов и других структурных изменений белого вещества. Ранее их связывали со снижением когнитивных функций. Авторы отметили, что гипертония, диабет и дислипидемия, входящие в критерии клинического ожирения, известны как факторы ускорения поражения мелких сосудов мозга.

В то же время исследование демонстрирует лишь статистическую связь и не доказывает, что ожирение в более молодом возрасте непосредственно вызвало изменения, зафиксированные позднее. Сами гиперинтенсивности также не являются доказательством деменции или когнитивных нарушений. Исследователи отдельно указали на небольшой размер выборки и на то, что МРТ проводили только один раз, поэтому оценить динамику этих изменений во времени невозможно.

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