美国研究人员发现，长期临床肥胖与脑白质高信号病变体积更大有关，这类变化可在磁共振成像中观察到。与未被记录为患有这一状况的人相比，在一生中更长时间患有临床肥胖的参与者，到中年时此类区域的体积中位数超过两倍。ScienceAlert报道了这项发表于《Neurology Open Access》的研究结果。

长期观察数据

科学家分析了190名Bogalusa Heart Study参与者的数据。这是一项针对路易斯安那州博加卢萨市儿童队列的长期研究。对该群体的观察始于1972年，用于分析的体检数据自1985年起收集。参与者在2017年至2025年间接受了磁共振成像扫描；当时他们的平均年龄为56.5岁。

为评估体重和健康状况，作者并未局限于体重指数。他们采用了Lancet委员会的方法，该方法区分无肥胖、临床前肥胖和临床肥胖。后者指伴有严重代谢性健康后果的肥胖。

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磁共振成像显示了什么

在190名参与者中，133人，即70%，在生命中至少一个阶段患有临床肥胖。这类人群的比例随年龄增长：二十多岁时不到该群体的三分之一，三十五岁左右时超过一半，四十五岁左右时达到三分之二。

脑白质高信号病变是磁共振成像上的明亮区域，可能是血管损伤和白质其他结构变化的标志。此前，它们与认知功能下降有关。作者指出，高血压、糖尿病和血脂异常——这些均属于临床肥胖的判定标准——是已知会加速脑小血管损伤的因素。

同时，该研究仅显示统计学关联，并不能证明较年轻时的肥胖直接导致了后来记录到的变化。高信号病变本身也不是痴呆或认知障碍的证据。研究人员还特别指出，样本量较小，且磁共振成像只进行过一次，因此无法评估这些变化随时间推移的动态。

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