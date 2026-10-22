W Townsville w Australii operacje kardiochirurgiczne wstrzymano na 10 dni z powodu niedoboru personelu. Oddział wykonujący operacje serca i płuc został tymczasowo zamknięty od 18 do 28 września. W tym okresie pięciu pacjentów wymagających pilnej operacji przetransportowano samolotem do Brisbane — informuje ABC News.

Skargi związku zawodowego

Związek Pielęgniarek i Położnych Queensland poinformował, że jego członkowie skarżyli się na nadmierne obciążenie pracą. Sekretarz organizacji Sarah Beaman oświadczyła, że istnieją istotne problemy związane z prawdopodobnie niewłaściwym wykorzystywaniem dyżurów pod telefonem.

Jak zaznaczyła, pracownicy zgłaszali nieuzasadnione obciążenie pracą, utratę doświadczonych specjalistów oraz ryzyko wypalenia zawodowego. Związek uważa, że długotrwałe nadmierne obciążenie pracą wpływa również na utrzymanie personelu w wysokospecjalistycznych oddziałach i regionalnych służbach opieki kardiologicznej.

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Odpowiedź szpitala

Przedstawiciel Townsville Hospital and Health Service potwierdził otrzymanie wystąpienia związku i oświadczył, że placówka współpracuje z nim w ramach standardowej procedury kontaktów. Szpital poinformował również o istnieniu mechanizmów właściwego zarządzania zmęczeniem personelu.

Według danych szpitala wszyscy pacjenci wymagający pilnej opieki kardiochirurgicznej podczas przekierowania otrzymali leczenie. Lokalnymi nagłymi przypadkami zajmował się specjalny zespół pielęgniarski, a służby anestezji kardiologicznej i perfuzji działały w normalnym trybie.

Przedstawiciel Australijskiego Stowarzyszenia Medycznego Nick Yim zaznaczył, że każda operacja kardiochirurgiczna wymaga lekarzy, anestezjologa, wyspecjalizowanych pielęgniarek, pracowników intensywnej terapii oraz pokrewnych specjalistów. Dodał, że tymczasowe kierowanie pacjentów do innych placówek może wydłużać kolejki i zmniejszać rezerwę systemu ochrony zdrowia.

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