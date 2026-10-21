Kobiety w USA mogą oczekiwać, że w ciągu życia będą opiekować się starszymi krewnymi lub przyjaciółmi przez siedem lat — o trzy lata dłużej niż mężczyźni, dla których wskaźnik ten wynosi cztery lata. Wyniki badania Uniwersytetu Michigan opublikował News-Medical.

Według szacunków badaczy oczekiwany czas trwania takiej opieki wśród kobiet wzrósł z sześciu lat w 2011 roku do siedmiu lat w 2023 roku. Wśród mężczyzn wskaźnik ten w tym okresie pozostał na poziomie czterech lat.

Pomoc starszym krewnym i przyjaciołom

Autorki pracy, Vicki Freedman i Crystal Y. T. Ng, przeanalizowały blisko 8,5 tysiąca odpowiedzi uczestników National Study of Caregiving oraz federalne dane o ludności. Na tej podstawie oszacowały, ilu lat opieki nad osobami starszymi mogą oczekiwać Amerykanie w wieku od 20 lat, jeśli obecne wskaźniki utrzymają się w przyszłości.

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Opieka obejmuje pomoc w higienie osobistej i ubieraniu się, pracach domowych, transporcie oraz zadaniach medycznych. Według badania kobiety mogą oczekiwać większej liczby lat takiej opieki niż mężczyźni w odniesieniu do każdego z analizowanych rodzajów wsparcia.

Opieka nad partnerem

Jednocześnie nie stwierdzono różnic między kobietami a mężczyznami w opiece nad mężem, żoną lub partnerem: przedstawiciele obu płci mogą średnio poświęcić na to około 1,5 roku życia. Kobiety mogą poświęcać o ponad rok więcej na opiekę nad rodzicami, o kilka miesięcy więcej na opiekę nad dziadkami, a także o ponad rok więcej na pomoc innym krewnym i przyjaciołom.

Liczba rodzinnych opiekunów pomagających Amerykanom w wieku od 65 lat wzrosła w ostatniej dekadzie z 18 milionów w 2011 roku do ponad 24 milionów w ostatnich latach. Badacze zwrócili również uwagę na wzrost liczby osób starszych bez bliskich krewnych, co może zwiększyć potrzebę pomocy poza najbliższym kręgiem rodzinnym.

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