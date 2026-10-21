Женщины в США могут ожидать, что в течение жизни будут ухаживать за пожилыми родственниками или друзьями семь лет — на три года больше, чем мужчины, для которых этот показатель составляет четыре года. Такие результаты исследования Университета Мичигана опубликовало News-Medical.

По оценкам исследователей, ожидаемая продолжительность такого ухода среди женщин выросла с шести лет в 2011 году до семи лет в 2023 году. Среди мужчин за этот период показатель остался на уровне четырех лет.

Помощь пожилым родственникам и друзьям

Авторы исследования Вики Фридман и Кристал Й. Т. Нг проанализировали почти 8,5 тысячи ответов участников National Study of Caregiving и федеральные данные о населении. На этой основе они оценили, сколько лет ухода за пожилыми людьми могут ожидать взрослые американцы в возрасте от 20 лет, если нынешние показатели сохранятся в будущем.

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Уход предусматривает помощь с личной гигиеной и одеванием, домашними делами, транспортировкой и медицинскими задачами. Согласно исследованию, женщины могут ожидать больше лет такого ухода, чем мужчины, для каждого из рассмотренных видов поддержки.

Уход за партнером

В то же время различий между женщинами и мужчинами не выявили в уходе за мужем, женой или партнером: представители обоих полов могут в среднем посвятить этому около 1,5 года жизни. Женщины могут тратить более чем на год больше на уход за родителями, на несколько месяцев больше — за бабушками или дедушками, а также более чем на год больше — на помощь другим родственникам и друзьям.

Число семейных опекунов, помогающих американцам в возрасте от 65 лет, за последнее десятилетие выросло с 18 миллионов в 2011 году до более чем 24 миллионов в последние годы. Исследователи также обратили внимание на увеличение числа пожилых людей без близких родственников, что может усилить потребность в помощи за пределами ближайшего семейного круга.

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