美国女性预计一生中将花费七年时间照顾年长的亲属或朋友，比男性多三年；男性的这一数字为四年。密歇根大学的一项研究得出了这一结果，News-Medical对此进行了报道。

研究人员估计，女性提供此类照护的预期时长从2011年的六年增加到2023年的七年。同期，男性的这一数字维持在四年。

帮助年长亲属和朋友

该研究的作者维基·弗里德曼和克里斯特尔·Y·T·吴分析了近8500份National Study of Caregiving参与者的答复以及联邦人口数据。基于此，她们估计，如果当前的比率在未来持续，20岁及以上的美国成年人预计将花费多少年照顾老年人。

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照护包括协助个人卫生和穿衣、家务、交通出行以及医疗任务。研究显示，就每一种所考察的支持类型而言，女性预计提供此类照护的年数都多于男性。

照顾伴侣

与此同时，在照顾丈夫、妻子或伴侣方面，未发现女性与男性之间存在差异：两性平均都可能为此投入约1.5年的人生。女性照顾父母的时间可能多出一年以上，照顾祖父母或外祖父母的时间多出几个月，帮助其他亲属和朋友的时间也多出一年以上。

在过去十年中，帮助65岁及以上美国人的家庭照护者人数从2011年的1800万增加到近年来的2400多万。研究人员还注意到，没有近亲属的老年人数量增加，这可能会加大对直系家庭圈子以外帮助的需求。

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