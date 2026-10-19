Profile przeciwciał we krwi mogą pomóc wykrywać ryzyko nieswoistych chorób zapalnych jelit około dziesięciu lat przed postawieniem diagnozy. O wynikach badania informuje The Guardian.

Do nieswoistych chorób zapalnych jelit należą choroba Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Zwykle zaczyna się je leczyć dopiero po pojawieniu się objawów, gdy jelita mogą być już uszkodzone. Naukowcy uważają, że wykryte sygnały układu odpornościowego mogą w przyszłości przyczynić się do wczesnego wykrywania takich schorzeń.

Analiza próbek amerykańskich wojskowych

Zespół naukowców z Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Groningen, Icahn School of Medicine at Mount Sinai oraz Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu przeanalizował 2 tys. próbek krwi od 500 amerykańskich wojskowych. U 200 uczestników później zdiagnozowano chorobę Crohna, a u kolejnych 200 — wrzodziejące zapalenie jelita grubego. U pozostałych 100 osób nie rozwinęła się żadna z tych dwóch chorób.

Próbki badano pod kątem przeciwciał, które układ odpornościowy mógł wytworzyć w odpowiedzi na setki tysięcy fragmentów białek bakterii, wirusów, produktów spożywczych i własnych tkanek organizmu.

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Różne sygnały dla choroby Crohna i zapalenia jelita grubego

U osób, u których później zdiagnozowano chorobę Crohna, częściej odnotowywano przeciwciała przeciwko wirusowi Epsteina-Barr. Różnice były widoczne około dekady przed diagnozą. Najsilniejszy sygnał zaobserwowano u uczestników, u których później rozwinęła się cięższa, powikłana postać choroby, mogąca powodować zwężenie jelita lub powstawanie nieprawidłowych kanałów.

U osób, które później zachorowały na wrzodziejące zapalenie jelita grubego, wykryto inny profil przeciwciał, w tym przeciwciała przeciwko jednemu z własnych białek organizmu. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Gut i przedstawiono na kongresie United European Gastroenterology w Barcelonie.

Autorzy podkreślają, że wnioski należy potwierdzić w innych grupach osób. Badanie wykazało związek między sygnałami immunologicznymi a późniejszym rozwojem chorób, ale nie dowodzi, że infekcje powodują nieswoiste choroby zapalne jelit. Gastroenterolog James Lindsay, który nie brał udziału w pracy, zaznaczył, że metoda jest obecnie narzędziem badawczym i nie jest jeszcze gotowa do zastosowania klinicznego.

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