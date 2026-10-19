W Polsce Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) ostrzegł przed wykryciem bakterii Listeria monocytogenes w partii salami i wezwał do niespożywania produktów objętych komunikatem. Spożycie takich wyrobów może wiązać się z ryzykiem listeriozy, informuje RMF24.

Bakterię wykryto w trzech próbkach

Bakterię wykryto podczas urzędowej kontroli Inspekcji Weterynaryjnej. Jej obecność potwierdzono w trzech z pięciu przebadanych próbek produktu Salami musli o masie 250 gramów.

Jakie produkty są wycofywane

Ostrzeżenie dotyczy trzech rodzajów salami producenta Bell Polska Sp. z o.o. z Niepołomic: Salami musli 250 g, Salami z pieprzem 250 g oraz Salami meksykańskie 250 g. Wszystkie mają numer partii 11061. Termin przydatności do spożycia Salami musli upływa 3 stycznia 2027 roku, a dwóch pozostałych wyrobów — 1 stycznia 2027 roku.

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Producent rozpoczął wycofywanie produktów

Producent rozpoczął wycofywanie wskazanej partii ze sprzedaży i ustala źródło zanieczyszczenia. Postępowanie w zakładzie wszczął również powiatowy lekarz weterynarii w Wieliczce.

GIS zaleca nie spożywać produktów z podanym numerem partii. Osobom, które już jadły to salami i zauważyły niepokojące objawy, radzi się skonsultować z lekarzem. Listerioza może powodować przede wszystkim zaburzenia układu pokarmowego.

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