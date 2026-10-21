W Pakistanie organizacje medyczne potępiły, jak to określiły, wrogie środowisko pracy w placówkach ochrony zdrowia. Ostrzegły, że nękanie, przemoc oraz rejestrowanie przez policję zawiadomień o przestępstwie przeciwko lekarzom mogą zmusić medyków do odmowy prowadzenia krytycznych przypadków. Poinformował o tym Dawn.

Seria spraw przeciwko medykom

Obawy medyków nasiliły się po kilku incydentach: domniemanym ataku na lekarkę w Lahaurze, zarejestrowaniu pierwszych zgłoszeń informacyjnych (FIR) przeciwko 27 lekarzom Szpitala Uniwersyteckiego Liaquat w Hajdarabadzie oraz pozwie przeciwko medykom ze Szpitala dr Ruth Pfau w Karaczi.

Przedstawiciel Pakistańskiego Stowarzyszenia Medycznego Abdul Ghafoor Shoro powiedział, że specjaliści pracują w atmosferze presji psychologicznej, publicznego upokorzenia i prześladowań administracyjnych. Według niego skłania to doświadczonych specjalistów i młodych lekarzy do porzucania praktyki klinicznej lub wyjazdu z kraju.

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Żądania stowarzyszenia medycznego

Shoro twierdzi, że medycy pracujący z trudnymi pacjentami są systematycznie oskarżani o zabójstwo na podstawie artykułów 302 i 322 pakistańskiego kodeksu karnego, a przeciwko nim wnoszone są znaczące pozwy cywilne. Oświadczył również, że orzeczenia sądowe przewidywały jednoczesne wydawanie nakazów aresztowania bez prawa do kaucji dla personelu całych oddziałów szpitalnych — od profesorów i kierowników oddziałów po lekarzy stażystów i młodszych lekarzy.

Zdaniem przedstawiciela stowarzyszenia skargi dotyczące opieki medycznej powinny najpierw trafiać do komisji ochrony zdrowia lub niezależnych rad medycznych w celu profesjonalnej oceny, a nie od razu do sądów karnych. Ostrzegł, że strach przed ściganiem karnym może skłaniać lekarzy do „medycyny defensywnej” — niechęci do wykonywania ryzykownych procedur lub przyjmowania pacjentów w stanie krytycznym.

Pakistańskie Stowarzyszenie Medyczne wezwało premiera, prezesa sądu najwyższego i rządy prowincji, by nie dopuścili do stawiania personelowi medycznemu zarzutów na podstawie artykułów 302 i 322 ani do wydawania nakazów aresztowania bez uprzedniej opinii technicznej właściwych komisji lub niezależnych rad medycznych. Organizacja wezwała również do pełnego stosowania przepisów chroniących placówki medyczne i personel.

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