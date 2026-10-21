Departament Zdrowia prowincji Gauteng w RPA przyznał, że występują problemy z dostawami niektórych leków do publicznych placówek medycznych. Pacjenci dwóch klinik w rejonie Mamelodi w Pretorii poinformowali, że z powodu niedoborów leków na choroby przewlekłe są zmuszeni kupować preparaty za własne pieniądze, ograniczać przyjmowanie tabletek lub szukać innych sposobów kontrolowania stanu zdrowia, informuje TimesLIVE.

Pacjenci mówią o niedoborach leków

Esther Chauke powiedziała, że jej 62-letnia matka i 52-letnia ciotka, które są leczone z powodu podwyższonego ciśnienia krwi w klinice Mamelodi East, nie mogły otrzymać miesięcznego zapasu leków. Jak przekazała, pielęgniarki doradziły im dzielenie tabletek na pół z powodu niewystarczającej ilości preparatów. Chauke wyraziła obawę, że tabletek nie da się dzielić z wymaganą precyzją, a także martwiła się o bezpieczeństwo matki, gdy w pobliżu nie ma pielęgniarki pomagającej jej przyjmować leki.

Inna pacjentka, która poprosiła o zachowanie anonimowości, opowiedziała o trudnościach z uzyskaniem leków na astmę. Czasami musi kupować medykamenty w lokalnej aptece za około 450 randów i robić zapasy z wyprzedzeniem. Oświadczyła również, że zgłoszenia składane przez skrzynkę na sugestie w klinice nie przyniosły rezultatu.

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Pacjentka chora na astmę Lerato Marumo poinformowała, że wcześniej trafiła do szpitala po tym, jak podczas ataku astmy w klinice nie było potrzebnych leków. Pielęgniarki przewiozły ją do innej kliniki na dalsze leczenie. Po tym zaczęła kupować tabletki na zapas, aby nie zostać bez leków.

Wyjaśnienie departamentu

Rzecznik Departamentu Zdrowia Gautengu Steve Mabona wyjaśnił problemy zmianami w kontraktach na dostawy, opóźnieniami dostawców, długotrwałymi procedurami zakupowymi, ograniczoną liczbą dostawców oraz innymi trudnościami w farmaceutycznym łańcuchu dostaw. Jak przekazał, urząd monitoruje zapasy za pomocą systemu Stock Visibility System i stosuje protokół przewidujący alternatywne wielkości opakowań, dawki lub klinicznie akceptowalne zamienniki zgodnie z zatwierdzonymi wytycznymi leczenia.

Mabona zaznaczył, że tymczasowy brak określonej marki, dawki lub opakowania nie zawsze oznacza całkowity brak leczenia. Departament poinformował również, że współpracuje z organem krajowym, dostawcami i placówkami medycznymi, aby zminimalizować przerwy w leczeniu.

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