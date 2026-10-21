南非豪登省卫生部门承认，向公立医疗机构供应部分药品存在问题。比勒陀利亚马梅洛迪地区两家诊所的患者表示，由于慢性病药物短缺，他们被迫自费购买药品、减少服药，或寻找其他控制健康状况的方法，TimesLIVE报道。

患者讲述药品短缺问题

埃丝特·乔克表示，她62岁的母亲和52岁的姨妈在Mamelodi East诊所接受高血压治疗，却无法获得一个月的药品供应。她说，由于药品数量不足，护士建议她们将药片掰成两半。乔克担心药片无法以所需的精确度分开，也担心在没有护士在旁协助母亲服药时母亲的安全。

另一名要求匿名的患者讲述了获取哮喘药物的困难。她有时不得不在当地药店以约450兰特购买药品，并提前囤货。她还表示，通过诊所的意见箱提出诉求没有结果。

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哮喘患者莱拉托·马鲁莫表示，她此前曾因哮喘发作时诊所没有所需药物而住院。护士将她送往另一家诊所接受进一步治疗。此后，她开始购买备用药片，以免没有药物可用。

部门的解释

豪登省卫生部门发言人史蒂夫·马博纳将问题归因于供应合同变更、供应商延误、漫长的采购程序、供应商数量有限以及药品供应链中的其他困难。他表示，该部门通过Stock Visibility System系统监控库存，并采用一项协议，根据已批准的治疗指南提供替代包装规格、剂量或临床上可接受的替代品。

马博纳指出，某一品牌、剂量或包装暂时无法供应，并不总是意味着完全没有治疗。该部门还表示，正与国家部门、供应商和医疗机构合作，以尽量减少治疗中断。

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