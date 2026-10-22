在孟加拉国达卡的一家制衣厂，研究期间室内峰值温度在37%的观测日超过35°C，在最炎热的月份有时超过40°C。正如Mongabay报道，制衣业工人抱怨出现他们认为与工作场所高温有关的症状。

孟加拉国制衣业雇佣约420万人，其中约60%为女性。根据世界银行的数据，自1980年以来，该国最高气温上升了约1.1°C；2024年，孟加拉国经历了持续30天的热浪。

工人的投诉和受伤情况

2025年在达卡两家工厂开展的一项定性研究显示，工人将工作场所高温与头痛、头晕、过度出汗、疲劳和恶心联系起来。工厂医务人员也报告称，炎热月份的受伤数量增加，包括针刺伤和跌倒。

该研究的合著者、格里菲斯大学高级讲师亚伦·巴赫指出，工厂医务室主要应对急性病例，并不筛查高温可能加重的慢性疾病。因此，反复过热对工人健康造成的累积影响可能不会被纳入统计数据。

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休息与降温

研究人员强调，危险不仅取决于温度，还取决于湿度、空气流动、热辐射、体力负荷和班次时长。巴赫表示，风险最高的是在未隔热屋顶下高层工作的工人、从事重体力或产热工作的人，以及在4月至6月炎热午后工作的人员。

气候权利国际组织研究员卡拉·舒尔特指出，生产要求和工作场所规定可能妨碍工人喝水、使用洗手间或进行短暂休息。根据康奈尔大学全球劳工研究所的估计，热应激与一家孟加拉国工厂年收入约下降4.1%有关。

专家建议实施强制性防暑标准：根据条件确定工作与休息时间的比例、设定停工门槛、提供通风、清洁饮水以及休息的机会。技术措施包括屋顶反光涂层、隔热和改善通风。

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