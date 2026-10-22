На швейной фабрике в Дакке, Бангладеш, во время исследования пиковая температура в помещениях превышала 35°C в 37% дней наблюдений, а в самые жаркие месяцы иногда достигала более 40°C. Как сообщает Mongabay, работники швейной отрасли жалуются на симптомы, которые связывают с жарой на рабочем месте.

В швейной промышленности Бангладеш работают около 4,2 млн человек, примерно 60% из них — женщины. По данным Всемирного банка, с 1980 года максимальная температура в стране выросла примерно на 1,1°C, а в 2024 году Бангладеш пережил непрерывную 30-дневную волну жары.

Жалобы работников и травмы

Качественное исследование 2025 года на двух фабриках Дакки показало, что работники связывали жару на рабочем месте с головной болью, головокружением, чрезмерным потоотделением, усталостью и тошнотой. Медики фабрик также сообщали о росте числа травм в жаркие месяцы, включая уколы иглой и падения.

Соавтор исследования, старший преподаватель Университета Гриффита Аарон Бах отметил, что фабричные медпункты в основном реагируют на острые случаи и не проводят скрининг хронических состояний, которые жара может ухудшать. Из-за этого совокупное влияние повторного перегревания на здоровье работников может не попадать в статистику.

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Перерывы и охлаждение

Исследователи подчеркивают, что опасность зависит не только от температуры, но и от влажности, движения воздуха, теплового излучения, физической нагрузки и продолжительности смены. По словам Баха, наиболее высокие риски у работников верхних этажей под неизолированными крышами, людей, занятых физически тяжелой или выделяющей тепло работой, а также у тех, кто работает в жаркие послеобеденные часы с апреля по июнь.

Исследовательница Climate Rights International Кара Шульте указала, что производственные требования и правила на рабочем месте могут мешать работникам пить воду, пользоваться туалетом или делать короткие перерывы. По оценке Global Labor Institute Корнеллского университета, тепловой стресс был связан со снижением годовой выручки одной бангладешской фабрики примерно на 4,1%.

Эксперты предлагают ввести обязательные стандарты защиты от жары: соотношение времени работы и отдыха в зависимости от условий, пороги для остановки работ, вентиляцию, доступ к чистой воде и возможность делать перерывы. Среди технических мер называют светоотражающее покрытие крыш, изоляцию и улучшение вентиляции.

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