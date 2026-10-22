W fabryce odzieżowej w Dhace w Bangladeszu podczas badania szczytowa temperatura w pomieszczeniach przekraczała 35°C w 37% dni obserwacji, a w najgorętszych miesiącach czasem sięgała ponad 40°C. Jak informuje Mongabay, pracownicy branży odzieżowej skarżą się na objawy, które wiążą z upałem w miejscu pracy.

W bangladeskim przemyśle odzieżowym pracuje około 4,2 mln osób, z czego około 60% stanowią kobiety. Według Banku Światowego od 1980 roku maksymalna temperatura w kraju wzrosła o około 1,1°C, a w 2024 roku Bangladesz doświadczył nieprzerwanej 30-dniowej fali upałów.

Skargi pracowników i urazy

Jakościowe badanie z 2025 roku przeprowadzone w dwóch fabrykach w Dhace wykazało, że pracownicy wiązali upał w miejscu pracy z bólami głowy, zawrotami głowy, nadmiernym poceniem się, zmęczeniem i nudnościami. Personel medyczny fabryk również zgłaszał wzrost liczby urazów w gorących miesiącach, w tym ukłuć igłą i upadków.

Współautor badania Aaron Bach, starszy wykładowca na Uniwersytecie Griffitha, zaznaczył, że fabryczne punkty medyczne zajmują się głównie ostrymi przypadkami i nie prowadzą badań przesiewowych pod kątem przewlekłych schorzeń, które upał może pogarszać. W rezultacie łączny wpływ powtarzającego się przegrzewania na zdrowie pracowników może nie być uwzględniany w statystykach.

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Przerwy i chłodzenie

Badacze podkreślają, że zagrożenie zależy nie tylko od temperatury, lecz także od wilgotności, ruchu powietrza, promieniowania cieplnego, wysiłku fizycznego i długości zmiany. Według Bacha najwyższe ryzyko dotyczy pracowników na górnych piętrach pod nieizolowanymi dachami, osób wykonujących ciężką fizycznie pracę lub pracę wytwarzającą ciepło oraz tych, którzy pracują w gorących godzinach popołudniowych od kwietnia do czerwca.

Badaczka Climate Rights International Kara Schulte wskazała, że wymagania produkcyjne i zasady obowiązujące w miejscu pracy mogą utrudniać pracownikom picie wody, korzystanie z toalety lub robienie krótkich przerw. Według szacunków Global Labor Institute Uniwersytetu Cornella stres cieplny wiązał się ze spadkiem rocznych przychodów jednej bangladeskiej fabryki o około 4,1%.

Eksperci proponują wprowadzenie obowiązkowych standardów ochrony przed upałem: proporcji czasu pracy i odpoczynku zależnych od warunków, progów wstrzymania pracy, wentylacji, dostępu do czystej wody oraz możliwości robienia przerw. Wśród rozwiązań technicznych wymieniają odblaskowe powłoki dachowe, izolację i poprawę wentylacji.

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