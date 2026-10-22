На фабриці в Дакці температура в цеху інколи перевищувала 40°C — Mongabay

На швейній фабриці в Дакці, Бангладеш, під час дослідження пікова температура в приміщеннях перевищувала 35°C у 37% днів спостережень, а в найспекотніші місяці інколи сягала понад 40°C. Як повідомляє Mongabay, працівники швейної галузі скаржаться на симптоми, які пов'язують зі спекою на робочому місці.

У швейній промисловості Бангладеш працюють близько 4,2 млн людей, приблизно 60% із них — жінки. За даними Світового банку, від 1980 року максимальна температура в країні зросла приблизно на 1,1°C, а у 2024 році Бангладеш пережив безперервну 30-денну хвилю спеки.

Скарги працівників і травми

Якісне дослідження 2025 року на двох фабриках Дакки показало, що працівники пов'язували спеку на робочому місці з головним болем, запамороченням, надмірним потовиділенням, втомою та нудотою. Медики фабрик також повідомляли про зростання кількості травм у спекотні місяці, зокрема уколів голкою та падінь.

Співавтор дослідження, старший викладач Університету Гріффіта Аарон Бах зазначив, що фабричні медпункти переважно реагують на гострі випадки й не проводять скринінгу хронічних станів, які спека може погіршувати. Через це сукупний вплив повторного перегрівання на здоров'я працівників може не потрапляти до статистики.

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Перерви та охолодження

Дослідники наголошують, що небезпека залежить не лише від температури, а й від вологості, руху повітря, теплового випромінювання, фізичного навантаження та тривалості зміни. Найвищі ризики, за словами Баха, мають працівники верхніх поверхів під неізольованими дахами, люди на фізично важких або теплогенерувальних роботах і ті, хто працює у спекотні післяобідні години з квітня до червня.

Дослідниця Climate Rights International Кара Шульте вказала, що виробничі вимоги та правила на робочому місці можуть перешкоджати працівникам пити воду, користуватися вбиральнею або робити короткі перерви. За оцінкою Global Labor Institute Корнельського університету, тепловий стрес був пов'язаний зі зниженням річної виручки однієї бангладеської фабрики приблизно на 4,1%.

Експерти пропонують запровадити обов'язкові стандарти захисту від спеки: співвідношення часу роботи й відпочинку залежно від умов, пороги для зупинки робіт, вентиляцію, доступ до чистої води та можливість робити перерви. Серед технічних заходів називають світловідбивне покриття дахів, ізоляцію та поліпшення вентиляції.

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