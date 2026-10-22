两种实验性药物的组合改善了具有类似帕金森病症状小鼠的运动表现。在向动物大脑注入α-突触核蛋白纤维六周后、运动障碍已经出现时开始治疗，ScienceAlert报道。

在接下来的六周内，动物每天口服这些药物。它们从杆上下降得更快，并能在笼盖上停留更久。与此同时，被给予不含蛋白质溶液液体的小鼠继续丧失运动技能。

模拟缺氧

研究人员将这种方法称为“药片中的缺氧”，因为它旨在重现吸入低氧空气的部分效果。在2025年的一项研究中，具有类似症状的小鼠在持续吸入含11%氧气的空气时有所改善，而普通空气中的氧气含量约为21%。

其中一种药物GBT601可减少血液向组织释放氧气。另一种药物PT2399旨在限制作为代偿反应而增加的携氧红细胞生成。根据团队的工作假设，当线粒体功能受损时，细胞对氧气的利用可能不足，因此氧气供应超过消耗。

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结果的局限性

该组合还减少了大脑中的过量氧气，并降低了脑组织中脂质损伤标志物的水平，但未影响与焦虑相关的行为指标。运动改善本身并不能证明神经细胞得到恢复：这项新研究的主要论文没有提供多巴胺神经元数量的数据。

这些药物还在其他疾病模型中进行了测试。在患有利氏综合征模型的小鼠中，中位寿命从62天增加至158天；在弗里德赖希共济失调模型中，治疗阻止了进一步恶化，但没有消除已有困难。经过六周治疗后，未发现对照组小鼠与肺动脉高压风险相关的心脏指标有所升高。

科学家强调，缺氧可能具有危险性，所有获得的结果均为临床前结果，且仅涉及小鼠模型。该研究发表在《PNAS》期刊上。

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