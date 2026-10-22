Połączenie dwóch eksperymentalnych leków poprawiło sprawność ruchową myszy z objawami podobnymi do choroby Parkinsona. Leczenie rozpoczęto sześć tygodni po wprowadzeniu do mózgów zwierząt fibryli alfa-synukleiny, gdy zaburzenia ruchowe już się rozwinęły, informuje ScienceAlert.

Przez kolejne sześć tygodni zwierzęta codziennie otrzymywały leki doustnie. Szybciej schodziły po tyczce i dłużej utrzymywały się na pokrywie klatki. Jednocześnie myszy, którym podawano płyn bez roztworu białkowego, nadal traciły umiejętności ruchowe.

Symulowanie niedoboru tlenu

Badacze nazwali to podejście „hipoksją w pigułce”, ponieważ ma ono odtwarzać niektóre skutki oddychania powietrzem o obniżonej zawartości tlenu. W badaniu z 2025 roku u myszy z podobnymi objawami nastąpiła poprawa podczas ciągłego oddychania powietrzem zawierającym 11% tlenu, podczas gdy w zwykłym powietrzu jest go około 21%.

Jeden z leków, GBT601, zmniejsza uwalnianie tlenu z krwi do tkanek. Drugi, PT2399, ma ograniczać kompensacyjne zwiększenie produkcji przenoszących tlen czerwonych krwinek. Zgodnie z roboczą hipotezą zespołu, przy zaburzeniach funkcjonowania mitochondriów tlen może być niewystarczająco wykorzystywany przez komórki, przez co jego dostarczanie przewyższa zużycie.

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Ograniczenia wyników

Połączenie zmniejszyło także nadmiar tlenu w mózgu i obniżyło marker uszkodzenia lipidów w tkance mózgowej, jednak nie wpłynęło na wskaźnik behawioralny związany z lękiem. Sama poprawa ruchu nie dowodzi odtworzenia komórek nerwowych: w głównym artykule nowego badania nie przedstawiono danych dotyczących liczby neuronów dopaminowych.

Leki przetestowano także w innych modelach chorób. U myszy z modelem zespołu Leigha mediana długości życia wzrosła z 62 do 158 dni, a w modelu ataksji Friedreicha leczenie zatrzymało dalsze pogarszanie się stanu, ale nie wyeliminowało istniejących trudności. Po sześciu tygodniach terapii u myszy kontrolnych nie wykryto wzrostu wskaźnika sercowego związanego z ryzykiem nadciśnienia płucnego.

Naukowcy podkreślają, że hipoksja może być niebezpieczna, a wszystkie uzyskane wyniki mają charakter przedkliniczny i dotyczą wyłącznie modeli na myszach. Badanie opublikowano w czasopiśmie PNAS.

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