Комбинация двух экспериментальных препаратов улучшила двигательные показатели мышей с симптомами, похожими на болезнь Паркинсона. Лечение начали через шесть недель после введения в мозг животных фибрилл альфа-синуклеина, когда двигательные нарушения уже развились, сообщает ScienceAlert.

В течение следующих шести недель животные ежедневно получали препараты перорально. Они быстрее спускались по шесту и дольше удерживались на крышке клетки. В то же время мыши, которым вводили жидкость без белкового раствора, продолжали терять двигательные навыки.

Имитация нехватки кислорода

Исследователи назвали подход «гипоксией в таблетке», поскольку он должен воспроизводить отдельные эффекты вдыхания воздуха с пониженным содержанием кислорода. В исследовании 2025 года у мышей с похожими симптомами наблюдалось улучшение при постоянном вдыхании воздуха с 11% кислорода, тогда как в обычном воздухе его около 21%.

Один из препаратов, GBT601, уменьшает отдачу кислорода кровью тканям. Второй, PT2399, должен ограничивать компенсаторное увеличение выработки переносящих кислород эритроцитов. Согласно рабочей гипотезе команды, при нарушении работы митохондрий кислород может недостаточно использоваться клетками, из-за чего его поступление превышает потребление.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Ограничения результатов

Комбинация также уменьшила избыток кислорода в мозге и снизила маркер повреждения липидов в мозговой ткани, однако не повлияла на поведенческий показатель, связанный с тревожностью. Улучшение движения само по себе не доказывает восстановления нервных клеток: в основной статье нового исследования не приведены данные о количестве дофаминовых нейронов.

Препараты также испытали на других моделях заболеваний. У мышей с моделью синдрома Лея медианная продолжительность жизни выросла с 62 до 158 дней, а в модели атаксии Фридрейха лечение остановило дальнейшее ухудшение, но не устранило существующие трудности. После шести недель терапии у контрольных мышей не выявили роста сердечного показателя, связанного с риском легочной гипертензии.

Ученые подчеркивают, что гипоксия может быть опасной, а все полученные результаты являются доклиническими и касаются только моделей на мышах. Исследование опубликовали в журнале PNAS.

Читай нас в