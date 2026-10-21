Департамент здравоохранения провинции Гаутенг в ЮАР признал проблемы с поставками отдельных медикаментов в государственные медицинские учреждения. Пациенты двух клиник в районе Мамелоди в Претории сообщили, что из-за нехватки лекарств от хронических заболеваний вынуждены покупать препараты за собственные средства, ограничивать прием таблеток или искать другие способы контроля состояния здоровья, сообщает TimesLIVE.

Пациенты рассказывают о нехватке препаратов

Эстер Чауке заявила, что ее 62-летняя мать и 52-летняя тетя, которые проходят лечение от повышенного артериального давления в клинике Mamelodi East, не могли получить месячный запас лекарств. По ее словам, медсестры посоветовали им делить таблетки пополам из-за недостаточного количества препаратов. Чауке выразила обеспокоенность тем, что таблетки невозможно делить с необходимой точностью, а также беспокоилась о безопасности матери, когда рядом нет медсестры, помогающей ей принимать лекарства.

Еще одна пациентка, попросившая не называть ее имени, рассказала о трудностях с получением лекарств от астмы. Иногда ей приходится покупать медикаменты в местной аптеке примерно за 450 рандов и запасаться ими заранее. Она также заявила, что обращения через ящик для предложений в клинике не дали результата.

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Пациентка с астмой Лерато Марумо сообщила, что ранее была госпитализирована после того, как во время приступа астмы в клинике не оказалось нужных лекарств. Медсестры доставили ее в другую клинику для дальнейшего лечения. После этого она начала покупать таблетки про запас, чтобы не остаться без препаратов.

Объяснение департамента

Представитель Департамента здравоохранения Гаутенга Стив Мабона объяснил проблемы изменениями в контрактах на поставки, задержками поставщиков, длительными процедурами закупок, ограниченным числом поставщиков и другими трудностями в фармацевтической цепочке поставок. По его словам, ведомство контролирует запасы через систему Stock Visibility System и применяет протокол, предусматривающий альтернативные размеры упаковок, дозировки или клинически приемлемые заменители в соответствии с утвержденными рекомендациями по лечению.

Мабона отметил, что временное отсутствие определенного бренда, дозировки или упаковки не всегда означает полное отсутствие лечения. Департамент также сообщил, что сотрудничает с национальным ведомством, поставщиками и медицинскими учреждениями, чтобы минимизировать перерывы в лечении.

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