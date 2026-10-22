Исследователи Онкологического центра Сидни Киммела и Детского центра Johns Hopkins оценили результаты трансплантации костного мозга у детей, подростков и молодых взрослых с тяжелой апластической анемией. Среди 23 пациентов, которым после пересадки вводили циклофосфамид, выжили 22 — общая выживаемость составила 96%, сообщает News-Medical.

Исследование 31 пациента

Команда проанализировала данные 31 пациента в возрасте от 2 до 20 лет, перенесших трансплантацию костного мозга в Johns Hopkins в 2014–2024 годах. У 23 из них применили режим подготовки к трансплантации сниженной интенсивности и циклофосфамид после процедуры. В эту группу вошел 21 пациент, получивший костный мозг от частично совместимого родственника, а также двое реципиентов с полностью совместимыми братьями или сестрами.

Еще восемь пациентов получили стандартную трансплантацию от совместимых братьев или сестер с другим сочетанием препаратов до и после процедуры. Все они выжили. В группе с циклофосфамидом выжили все 14 пациентов, у которых болезнь вернулась или не ответила полностью на предыдущее лечение, а также восемь из девяти пациентов, ранее не получавших лечения.

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Приживление клеток и осложнения

Тяжелая апластическая анемия возникает, когда костный мозг не производит достаточного количества эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Пересадка может заменить поврежденные кроветворные клетки здоровыми донорскими. Авторы отмечают, что полностью совместимого донора среди братьев или сестер имеют лишь около 25–30% пациентов, тогда как частично совместимыми донорами могут быть родители, братья, сестры или другие родственники.

Через год после трансплантации у всех выживших пациентов, получивших новый подход, не менее 95% клеток крови были донорского происхождения. На момент последнего наблюдения никто из них не нуждался в переливаниях крови. Тяжелая реакция «трансплантат против хозяина», при которой донорские иммунные клетки атакуют ткани реципиента, случалась нечасто. Через год 95% выживших пациентов уже не нуждались в препаратах для подавления иммунитета. В то же время исследователи предупредили, что выборка была небольшой и для оценки отдаленных последствий необходимо более длительное наблюдение.

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