W szpitalu w Wanie odnotowano 13 przypadków odry w dwa dni — Dawn

Szpital okręgowy w Wanie, w Dolnym Południowym Waziristanie, odnotował 13 przypadków odry w ciągu ostatnich dwóch dni. Jak informuje Dawn, przekazał to superintendent medyczny szpitala Jan Mohammad.

Jak powiedział, siedem przypadków odnotowano dzień wcześniej, a kolejnych sześć — we wtorek. Zgłoszenia dotyczące odry napływały z różnych rejonów Dolnego Południowego Waziristanu, co wzbudziło obawy o możliwe rozprzestrzenianie się infekcji wśród dzieci.

Działania na rzecz powstrzymania choroby

Departament zdrowia oświadczył, że większość dzieci w różnych rejonach Wany została już zaszczepiona przeciw odrze. Poinformowano również o utworzeniu grup w różnych rejonach, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby i wzmocnić działania profilaktyczne.

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Skargi na warunki leczenia

Miejscowi mieszkańcy skarżyli się na niewystarczające możliwości medyczne w szpitalu w Wanie. Według nich dzieci chore na odrę mają trudności z uzyskaniem odpowiedniego leczenia z powodu braku niezbędnych warunków w placówce medycznej. Wezwali odpowiednie władze do poprawy usług medycznych, zapewnienia szpitalowi niezbędnych środków oraz wzmocnienia szczepień.

Pięć dni wcześniej w rejonie Santoi w tehsilu Shakai w Dolnym Południowym Waziristanie na odrę zmarło dwoje bliźniąt, poinformował departament zdrowia.

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