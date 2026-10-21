В больнице Ваны за два дня зарегистрировали 13 случаев кори — Dawn

Окружная больница в Ване, в Нижнем Южном Вазиристане, за последние два дня зарегистрировала 13 случаев кори. Как сообщает Dawn, об этом заявил медицинский супервайзер больницы Джан Мохаммад.

По его словам, семь случаев зарегистрировали днем ранее, еще шесть — во вторник. Сообщения о кори поступали из различных районов Нижнего Южного Вазиристана, что вызвало обеспокоенность возможным распространением инфекции среди детей.

Меры по сдерживанию болезни

В департаменте здравоохранения заявили, что большинство детей в различных районах Ваны уже вакцинировали против кори. Там также сообщили о формировании групп в разных районах для предотвращения распространения болезни и усиления профилактических мер.

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Жалобы на условия лечения

Местные жители пожаловались на недостаток медицинских возможностей в больнице Ваны. По их словам, дети, заболевшие корью, испытывают трудности с получением надлежащего лечения из-за отсутствия необходимых условий в медучреждении. Они призвали ответственные органы улучшить медицинские услуги, обеспечить больницу необходимыми средствами и усилить вакцинацию.

За пять дней до этого в районе Сантои техсила Шакай в Нижнем Южном Вазиристане от кори умерли двое детей-близнецов, сообщили в департаменте здравоохранения.

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