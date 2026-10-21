Польские ученые создали шкалу одиночества из четырех утверждений — RMF24

В Польше ученые разработали сокращенную шкалу R-UCLA для измерения общего чувства одиночества. Она состоит из четырех утверждений вместо 20 в полной польской версии шкалы UCLA. Исследование с участием 4130 человек показало, что сокращенный вариант является внутренне согласованным инструментом оценки, сообщает RMF24.

Четыре утверждения и 16 баллов

В новый опросник вошли утверждения о нехватке компании, ощущении утраты близости с другими людьми, покинутости и изоляции. Участники должны определить, как часто каждое из них описывает их состояние, выбрав один из четырех вариантов: никогда, редко, иногда или часто.

Каждый ответ оценивается от одного до четырех баллов. Итоговый результат может составлять от четырех до 16 баллов: более высокий показатель означает более сильное чувство одиночества. Авторы подчеркивают, что новая версия определяет только общий уровень одиночества, тогда как полная польская адаптация позволяет отдельно оценивать близкие отношения, социальные контакты и принадлежность к группе.

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Проверка на двух группах

Первый этап исследования проходил онлайн с мая 2025 года по февраль 2026 года. В нем приняли участие 3477 человек со средним возрастом около 26 лет; доля женщин составила 71,5%. Исследователи сравнили 39 наборов утверждений, отобранных из полной шкалы, и оценивали их способность измерять общее чувство одиночества.

Затем выбранный набор проверили на независимой группе из 653 участников в апреле—мае 2026 года. Средний возраст этой группы составлял около 35 лет, а доля женщин — 60,2%. Схожие результаты в обеих выборках, по данным авторов, свидетельствуют о надежности короткого инструмента.

Первым автором статьи, опубликованной в журнале Health Psychology Report, является Анджей Пйотровский из Института психологии Гданьского университета. В работе также участвовали исследователи из нескольких польских университетов. Ученые отметили, что необходимы дополнительные исследования для проверки работы шкалы в разных демографических группах и оценки стабильности результатов во времени.

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