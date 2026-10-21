波兰科学家创建由四项陈述组成的孤独感量表——RMF24

波兰科学家开发了一种缩短版R-UCLA量表，用于测量总体孤独感。该量表由四项陈述组成，而UCLA量表的完整波兰语版本包含20项陈述。一项涉及4130人的研究显示，缩短版是一种具有内部一致性的评估工具，RMF24报道。

四项陈述与16分

新问卷纳入了关于缺少陪伴、感到与他人失去亲密感、被遗弃和孤立的陈述。参与者须确定每项陈述描述其状态的频率，并从四个选项中选择：从不、很少、有时或经常。

每个回答计一至四分。总分可从四分到16分：分数越高，表示孤独感越强。作者强调，新版本仅确定总体孤独水平，而完整的波兰语改编版可以分别评估亲密关系、社会联系和群体归属感。

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在两组人群中验证

研究的第一阶段于2025年5月至2026年2月在线进行。共有3477人参与，平均年龄约为26岁；女性占71.5%。研究人员比较了从完整量表中选出的39组陈述，并评估其测量总体孤独感的能力。

随后，研究人员于2026年4月至5月在由653名参与者组成的独立群体中测试了所选陈述组。该群体的平均年龄约为35岁，女性占60.2%。作者表示，两份样本中相似的结果表明，该简短工具具有可靠性。

发表于《Health Psychology Report》期刊的这篇文章的第一作者是格但斯克大学心理学研究所的安杰伊·皮奥特罗夫斯基。多所波兰大学的研究人员也参与了这项工作。科学家指出，需要开展更多研究，以检验该量表在不同人口群体中的表现，并评估结果随时间推移的稳定性。

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