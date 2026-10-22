台湾在10月前19天报告了18例猴痘（mpox）病例，这是过去两年来最高的月度数字。当地感染病例已连续七周每周出现，《台北时报》报道称，消息援引台湾疾病管制与预防中心。

截至周一，今年以来台湾共记录52例猴痘病例：其中41例感染在岛内发现，另有11例为输入性病例。流行病情报中心主任郭宏伟表示，10月登记的18例病例中有16例属于Clade 1b病毒变异株，该变异株于2023年9月首次在刚果民主共和国发现。

Clade 1b病例

今年共有30人的Clade 1b检测结果呈阳性。其中22例为本地病例，8例为输入性病例：6例来自泰国，2例来自香港。根据接触者追踪数据，10月登记的16名Clade 1b感染者年龄在20岁至50岁之间，均有无保护性接触，且仅两人接种过猴痘疫苗。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

郭宏伟表示，Clade 1b跨境传播的风险正在上升：这一变异株的确诊病例已在68个国家和地区登记。他还注意到，世卫组织西太平洋区域部分国家的猴痘病例数正在增加。

疫苗接种建议

台湾疾管中心表示，今年记录的病例数比去年同期高约20%。该机构呼吁符合接种条件的人完成两剂疫苗接种。疾管中心估计，完成全程接种可提供约90%的保护，而接种一剂可提供40%至80%的保护。

台湾在327家医疗机构开展由政府资助的猴痘疫苗接种。疾管中心呼吁曾与多名伴侣发生性接触、从事性工作或在商业场所发生性行为的人接种疫苗。

关注我们在