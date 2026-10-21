W Polsce naukowcy opracowali skróconą skalę R-UCLA do mierzenia ogólnego poczucia samotności. Składa się ona z czterech stwierdzeń zamiast 20 w pełnej polskiej wersji skali UCLA. Badanie z udziałem 4130 osób wykazało, że skrócony wariant jest wewnętrznie spójnym narzędziem oceny, informuje RMF24.

Cztery stwierdzenia i 16 punktów

Nowy kwestionariusz obejmuje stwierdzenia dotyczące braku towarzystwa, poczucia utraty bliskości z innymi ludźmi, opuszczenia i izolacji. Uczestnicy mają określić, jak często każde z nich opisuje ich stan, wybierając jedną z czterech odpowiedzi: nigdy, rzadko, czasami lub często.

Każda odpowiedź jest oceniana od jednego do czterech punktów. Łączny wynik może wynosić od czterech do 16 punktów: wyższy wynik oznacza silniejsze poczucie samotności. Autorzy podkreślają, że nowa wersja określa jedynie ogólny poziom samotności, podczas gdy pełna polska adaptacja pozwala osobno oceniać bliskie relacje, kontakty społeczne i przynależność do grupy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Testowanie w dwóch grupach

Pierwszy etap badania prowadzono online od maja 2025 roku do lutego 2026 roku. Wzięło w nim udział 3477 osób, których średni wiek wynosił około 26 lat; odsetek kobiet stanowił 71,5%. Badacze porównali 39 zestawów stwierdzeń wybranych z pełnej skali i oceniali ich zdolność do mierzenia ogólnego poczucia samotności.

Następnie wybrany zestaw sprawdzono na niezależnej grupie 653 uczestników w kwietniu–maju 2026 roku. Średni wiek tej grupy wynosił około 35 lat, a odsetek kobiet — 60,2%. Podobne wyniki w obu próbach, według autorów, świadczą o rzetelności krótkiego narzędzia.

Pierwszym autorem artykułu opublikowanego w czasopiśmie Health Psychology Report jest Andrzej Piotrowski z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. W pracach uczestniczyli również badacze z kilku polskich uniwersytetów. Naukowcy zaznaczyli, że potrzebne są dalsze badania, aby sprawdzić działanie skali w różnych grupach demograficznych i ocenić stabilność wyników w czasie.

Czytaj nas na