В США к 2022 году 49,2% людей в возрасте 18–24 лет, которые ежедневно пользовались электронными сигаретами, употребляли продукты с содержанием никотина не менее 4%. Исследователи Школы общественного здравоохранения и науки о долголетии Герберта Вертгайма Калифорнийского университета в Сан-Диего установили связь такого использования с более высоким уровнем никотиновой зависимости и меньшими шансами воздерживаться от вейпинга.

О результатах исследования, опубликованного в журнале Tobacco Control, сообщает News-Medical. Ученые проанализировали данные национального американского исследования Population Assessment of Tobacco and Health за 2017, 2019, 2021 и 2022 годы, а также проследили поведение 2 356 взрослых пользователей электронных сигарет в течение 2019–2022 годов.

Разница между возрастными группами

В 2017 году менее 4% опрошенных вейперов сообщали об использовании электронных сигарет с содержанием никотина не менее 4%. Среди ежедневных вейперов в возрасте 18–24 лет этот показатель вырос с 3,1% в 2017 году до 40,1% в 2019 году и 49,2% в 2022 году.

Для сравнения, в 2022 году такие продукты использовали 32,8% ежедневных вейперов в возрасте 25–34 лет, 17,6% респондентов в возрасте 35–54 лет и 4,5% лиц в возрасте от 55 лет. В целом шансы пользоваться электронной сигаретой с высоким содержанием никотина среди вейперов в возрасте 18–24 лет были в 12 раз выше, чем среди людей в возрасте от 55 лет.

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Связь с зависимостью

Авторы отметили, что рост использования электронных сигарет с высоким содержанием никотина совпал с увеличением показателей никотиновой зависимости среди молодых людей, которые использовали только электронные сигареты. В 2017 году их уровень зависимости был существенно ниже, чем у ровесников, которые курили только обычные сигареты. К 2022 году этот показатель вырос до уровня, эквивалентного показателю молодых людей, которые курили только сигареты в 2017 году.

Среди вейперов 2019 года те, кто использовал продукты с высоким содержанием никотина, имели на 31% меньшие шансы воздерживаться от вейпинга к 2022 году. В целом к 2022 году от вейпинга воздерживались 40,9% участников, которые пользовались электронными сигаретами в 2019 году.

Ученые подчеркнули, что исследование носит наблюдательный характер, поэтому не доказывает прямую причинно-следственную связь между высоким содержанием никотина и усилением зависимости. Они также указали, что часть участников, особенно в первые два года, не знала содержания никотина в своих электронных сигаретах.

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