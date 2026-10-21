到2022年，在美国每天使用电子烟的18至24岁人群中，49.2%使用尼古丁含量至少为4%的产品。加州大学圣迭戈分校赫伯特·韦特海姆公共卫生与人类长寿科学学院的研究人员发现，这种使用行为与更高水平的尼古丁依赖以及更低的戒除电子烟使用可能性有关。

《Tobacco Control》期刊发表了这项研究，News-Medical报道了其结果。科学家分析了美国全国性“烟草与健康人口评估”研究2017年、2019年、2021年和2022年的数据，还追踪了2,356名成年电子烟使用者在2019年至2022年间的行为。

不同年龄组之间的差异

2017年，不到4%的受访电子烟使用者报告使用尼古丁含量至少为4%的电子烟。在18至24岁的每日电子烟使用者中，这一比例从2017年的3.1%升至2019年的40.1%，并在2022年达到49.2%。

相比之下，2022年，25至34岁的每日电子烟使用者中有32.8%使用此类产品，35至54岁受访者中这一比例为17.6%，55岁及以上人群中为4.5%。总体而言，18至24岁电子烟使用者使用高尼古丁电子烟的可能性是55岁及以上人群的12倍。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

与依赖性的关联

作者指出，高尼古丁电子烟使用量的增长与仅使用电子烟的年轻人尼古丁依赖指标上升同时发生。2017年，他们的依赖水平显著低于只吸传统卷烟的同龄人。到2022年，这一指标上升至相当于2017年只吸卷烟的年轻人的水平。

在2019年的电子烟使用者中，使用高尼古丁产品者到2022年戒除电子烟使用的可能性低31%。总体而言，到2022年，2019年使用电子烟的参与者中有40.9%戒除了电子烟使用。

科学家强调，这项研究属于观察性研究，因此不能证明高尼古丁含量与依赖性增强之间存在直接因果关系。他们还指出，部分参与者，尤其是在前两年，并不知道自己电子烟中的尼古丁含量。

关注我们在