У США до 2022 року 49,2% людей віком 18–24 роки, які щодня користувалися електронними сигаретами, вживали продукти з вмістом нікотину щонайменше 4%. Дослідники Школи громадського здоров’я та науки про довголіття Герберта Вертгайма Каліфорнійського університету в Сан-Дієго встановили зв’язок такого використання з вищим рівнем нікотинової залежності та нижчими шансами утримуватися від вейпінгу.

Про результати дослідження, опублікованого в журналі Tobacco Control, повідомляє News-Medical. Науковці проаналізували дані національного американського дослідження Population Assessment of Tobacco and Health за 2017, 2019, 2021 і 2022 роки, а також простежили поведінку 2 356 дорослих користувачів електронних сигарет упродовж 2019–2022 років.

Різниця між віковими групами

У 2017 році менш ніж 4% опитаних вейперів повідомляли про використання електронних сигарет із вмістом нікотину щонайменше 4%. Серед щоденних вейперів віком 18–24 роки цей показник зріс із 3,1% у 2017 році до 40,1% у 2019-му та 49,2% у 2022-му.

Для порівняння, у 2022 році такі продукти використовували 32,8% щоденних вейперів віком 25–34 роки, 17,6% респондентів віком 35–54 роки та 4,5% осіб віком від 55 років. Загалом шанси користуватися електронною сигаретою з високим вмістом нікотину серед вейперів віком 18–24 роки були у 12 разів вищими, ніж серед людей віком від 55 років.

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Зв’язок із залежністю

Автори зазначили, що зростання використання високонікотинових електронних сигарет збіглося зі збільшенням показників нікотинової залежності серед молодих людей, які використовували лише електронні сигарети. У 2017 році їхній рівень залежності був суттєво нижчим, ніж у ровесників, які курили лише звичайні сигарети. До 2022 року цей показник зріс до рівня, еквівалентного показнику молодих людей, які курили лише сигарети у 2017 році.

Серед вейперів 2019 року ті, хто використовував продукти з високим вмістом нікотину, мали на 31% нижчі шанси утримуватися від вейпінгу до 2022 року. Загалом до 2022 року від вейпінгу утримувалися 40,9% учасників, які користувалися електронними сигаретами у 2019-му.

Науковці наголосили, що дослідження має спостережний характер, тому не доводить прямого причинного зв’язку між високим вмістом нікотину та посиленням залежності. Вони також вказали, що частина учасників, особливо в перші два роки, не знала вмісту нікотину у своїх електронних сигаретах.

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