W Stanach Zjednoczonych do 2022 roku 49,2% osób w wieku 18–24 lat, które codziennie używały e-papierosów, korzystało z produktów o zawartości nikotyny wynoszącej co najmniej 4%. Naukowcy z Herbert Wertheim School of Public Health and Human Longevity Science na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego stwierdzili związek takiego używania z wyższym poziomem uzależnienia od nikotyny i mniejszymi szansami na powstrzymanie się od wapowania.

O wynikach badania opublikowanego w czasopiśmie Tobacco Control informuje News-Medical. Naukowcy przeanalizowali dane z ogólnokrajowego amerykańskiego badania Population Assessment of Tobacco and Health z lat 2017, 2019, 2021 i 2022, a także śledzili zachowania 2 356 dorosłych użytkowników e-papierosów w latach 2019–2022.

Różnice między grupami wiekowymi

W 2017 roku mniej niż 4% ankietowanych waperów zgłaszało używanie e-papierosów o zawartości nikotyny wynoszącej co najmniej 4%. Wśród codziennych waperów w wieku 18–24 lat wskaźnik ten wzrósł z 3,1% w 2017 roku do 40,1% w 2019 roku i 49,2% w 2022 roku.

Dla porównania, w 2022 roku z takich produktów korzystało 32,8% codziennych waperów w wieku 25–34 lat, 17,6% respondentów w wieku 35–54 lat oraz 4,5% osób w wieku 55 lat i starszych. Ogólnie rzecz biorąc, szanse na korzystanie z e-papierosa o wysokiej zawartości nikotyny wśród waperów w wieku 18–24 lat były 12 razy wyższe niż wśród osób w wieku 55 lat i starszych.

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Związek z uzależnieniem

Autorzy zaznaczyli, że wzrost używania e-papierosów o wysokiej zawartości nikotyny zbiegł się ze wzrostem wskaźników uzależnienia od nikotyny wśród młodych osób, które używały wyłącznie e-papierosów. W 2017 roku ich poziom uzależnienia był istotnie niższy niż u rówieśników, którzy palili wyłącznie tradycyjne papierosy. Do 2022 roku wskaźnik ten wzrósł do poziomu równoważnego temu u młodych osób, które w 2017 roku paliły wyłącznie papierosy.

Wśród waperów z 2019 roku osoby używające produktów o wysokiej zawartości nikotyny miały o 31% mniejsze szanse na powstrzymanie się od wapowania do 2022 roku. Ogółem do 2022 roku od wapowania powstrzymywało się 40,9% uczestników, którzy używali e-papierosów w 2019 roku.

Naukowcy podkreślili, że badanie ma charakter obserwacyjny, dlatego nie dowodzi bezpośredniego związku przyczynowego między wysoką zawartością nikotyny a nasileniem uzależnienia. Wskazali również, że część uczestników, szczególnie w pierwszych dwóch latach, nie znała zawartości nikotyny w swoich e-papierosach.

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