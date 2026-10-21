Власти нигерийского штата Огун усилили эпидемиологический надзор и меры готовности после того, как федеральные власти объявили о случае Эболы на Федеральной столичной территории. По состоянию на 21 октября 2026 года в штате не было зарегистрировано ни одного случая заболевания, сообщает Premium Times.

Комиссар по здравоохранению штата Томи Кокер заявила, что Огун находится в состоянии повышенной готовности с марта 2026 года, когда было объявлено об Эболе в Демократической Республике Конго. По ее словам, власти выявили 111 человек, прибывших из стран высокого риска, контролировали их состояние, а после завершения необходимого периода наблюдения прекратили дальнейшее наблюдение.

Подготовка медицинских служб

Координацией подготовки и реагирования занимается Центр операций в чрезвычайных ситуациях в сфере общественного здравоохранения штата. Власти также провели обучение специалистов по надзору за заболеваниями и их регистрации, сотрудников санитарного контроля в пунктах въезда, медиков, санитарных просветителей и общественных информаторов.

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В штате адаптировали национальные руководства и протоколы реагирования, а также усилили информирование населения и меры профилактики и контроля инфекций в медицинских учреждениях. Медицинских работников государственных и частных учреждений призвали оперативно выявлять и изолировать подозрительные случаи и немедленно сообщать органам эпиднадзора.

Советы жителям

Томи Кокер призвала жителей не паниковать, пользоваться информацией только от официальных органов здравоохранения и не распространять непроверенные сообщения. Она отметила, что ранние симптомы Эболы могут напоминать другие распространенные заболевания: лихорадку, сильную слабость, усталость, головную и мышечную боль, боль в горле, рвоту, диарею и боль в животе. В отдельных случаях возможны необъяснимые кровотечения или синяки.

По словам комиссара, симптомы могут появиться через два—21 день после контакта. Эбола передается при прямом контакте с кровью или другими биологическими жидкостями человека, у которого уже появились симптомы, телом умершего от болезни или предметами, загрязненными такими жидкостями. Жителям посоветовали регулярно мыть руки, избегать контакта с биологическими жидкостями и обращаться в органы здравоохранения в случае возможного контакта с вирусом, не дожидаясь появления симптомов.

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