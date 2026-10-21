在联邦当局宣布联邦首都区出现一例埃博拉病例后，尼日利亚奥贡州政府加强了流行病学监测和防范措施。截至2026年10月21日，该州尚未记录到任何病例，《Premium Times》报道。

该州卫生专员托米·科克表示，自2026年3月刚果民主共和国宣布出现埃博拉疫情以来，奥贡州一直处于高度戒备状态。她称，当局已识别出111名从高风险国家抵达的人员，对其健康状况进行了监测，并在完成必要的监测期后停止进一步观察。

医疗服务准备工作

该州公共卫生紧急行动中心负责协调准备和应对工作。当局还为疾病监测和报告人员、入境点卫生检疫人员、医务人员、健康教育人员和社区信息员开展了培训。

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该州调整了国家指南和应对方案，同时加强了公众宣传以及医疗机构内的感染预防和控制措施。公立和私立机构的医务人员被敦促迅速发现并隔离疑似病例，并立即向流行病学监测部门报告。

给居民的建议

托米·科克呼吁居民不要恐慌，只使用官方卫生机构发布的信息，也不要传播未经证实的消息。她指出，埃博拉早期症状可能与其他常见疾病相似，包括发热、严重虚弱、疲劳、头痛和肌肉疼痛、喉咙痛、呕吐、腹泻和腹痛。在个别情况下，可能出现不明原因的出血或瘀伤。

该专员表示，症状可能在接触后2至21天出现。埃博拉可通过直接接触已出现症状者的血液或其他体液、因该病死亡者的遗体，或被此类体液污染的物品传播。建议居民经常洗手，避免接触体液，如可能接触过病毒，应联系卫生部门，不要等到出现症状。

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