Władze nigeryjskiego stanu Ogun wzmocniły nadzór epidemiologiczny i działania przygotowawcze po tym, jak władze federalne ogłosiły przypadek Eboli na Federalnym Terytorium Stołecznym. Według stanu na 21 października 2026 roku w stanie nie zarejestrowano żadnego przypadku choroby, informuje Premium Times.

Komisarz ds. zdrowia stanu Tomi Coker oświadczyła, że Ogun pozostaje w stanie podwyższonej gotowości od marca 2026 roku, kiedy ogłoszono Ebolę w Demokratycznej Republice Konga. Jak powiedziała, władze zidentyfikowały 111 osób, które przybyły z krajów wysokiego ryzyka, monitorowały ich stan, a po zakończeniu wymaganego okresu nadzoru zaprzestały dalszej obserwacji.

Przygotowanie służb medycznych

Koordynacją przygotowań i działań reagowania zajmuje się Stanowe Centrum Operacji Kryzysowych w Dziedzinie Zdrowia Publicznego. Władze przeprowadziły również szkolenia dla specjalistów ds. nadzoru nad chorobami i ich zgłaszania, pracowników kontroli sanitarnej w punktach wjazdu, medyków, edukatorów zdrowotnych i informatorów społecznych.

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W stanie dostosowano krajowe wytyczne i protokoły reagowania, a także wzmocniono informowanie społeczeństwa oraz działania na rzecz zapobiegania i kontroli zakażeń w placówkach medycznych. Pracowników ochrony zdrowia w instytucjach publicznych i prywatnych wezwano do szybkiego wykrywania i izolowania podejrzanych przypadków oraz natychmiastowego informowania organów nadzoru epidemiologicznego.

Porady dla mieszkańców

Tomi Coker zaapelowała do mieszkańców, aby nie panikowali, korzystali wyłącznie z informacji pochodzących od oficjalnych organów ochrony zdrowia i nie rozpowszechniali niezweryfikowanych wiadomości. Zaznaczyła, że wczesne objawy Eboli mogą przypominać inne powszechne choroby: gorączkę, silne osłabienie, zmęczenie, ból głowy i mięśni, ból gardła, wymioty, biegunkę oraz ból brzucha. W niektórych przypadkach mogą wystąpić niewyjaśnione krwawienia lub siniaki.

Według komisarz objawy mogą pojawić się od dwóch do 21 dni po kontakcie. Ebola przenosi się przez bezpośredni kontakt z krwią lub innymi płynami ustrojowymi osoby, u której wystąpiły już objawy, z ciałem osoby zmarłej na tę chorobę lub z przedmiotami skażonymi takimi płynami. Mieszkańcom zalecono regularne mycie rąk, unikanie kontaktu z płynami ustrojowymi oraz zgłaszanie się do organów ochrony zdrowia w przypadku możliwego kontaktu z wirusem, bez oczekiwania na pojawienie się objawów.

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