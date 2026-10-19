W Polsce dyrektorzy szpitali zaapelowali o wstrzymanie prac nad ustawą przewidującą ograniczenia zarobków i czasu pracy lekarzy. Przedstawili to stanowisko podczas Szczytu Szpitali Powiatowych w Warszawie, informuje RMF24.

Obawy małych szpitali

Następnego dnia Sejm ma powrócić do rozpatrywania tych przepisów. Dyrektorzy placówek medycznych obawiają się przede wszystkim wprowadzenia wymogu, zgodnie z którym lekarz musi pracować co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu.

Zdaniem kierowników placówek taka norma może utrudnić, a nawet uniemożliwić funkcjonowanie niewielkich szpitali, do których specjaliści przyjeżdżają wykonywać określone zadania. Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemar Malinowski oświadczył, że w rezultacie mogą zniknąć oddziały chirurgiczne, których część godzin pracy zapewniają anestezjolodzy.

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Propozycja kierowników placówek

Kierownicy szpitali proponują, aby ograniczenia czasu pracy i zarobków ustalać na poziomie lokalnym, z uwzględnieniem sytuacji w konkretnym regionie. Zamierzają przekonywać do tego stanowiska przedstawicieli Sejmu w ciągu tygodnia.

Pomysł wprowadzenia ograniczeń zarobków lekarzy pojawił się po sprawie w Szpitalu Południowym w Warszawie. Na początku października Dawid K., wskazywany jako główna postać tej sprawy, usłyszał zarzut oszustwa na kwotę 583,5 tys. złotych. Według portalu Zero.pl mógł on zarobić 1,6 mln złotych w placówkach medycznych w poprzednim roku podczas specjalizacji z anestezjologii.

Prokurator zastosował wobec podejrzanego dozór policyjny, poręczenie majątkowe w wysokości 200 tys. złotych oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Według RMF24 grozi mu do 10 lat więzienia.

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