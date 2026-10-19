W Warszawie Szpital Kliniczny im. Orłowskiego o połowę ograniczył liczbę planowych operacji z powodu trudnej sytuacji finansowej. W szpitalu pacjentów wymagających zabiegów ratujących życie uznano za zabezpieczonych, natomiast operacje, które mogą poczekać, są przekładane na przyszły rok. Poinformowało o tym RMF24, powołując się na dyrektora placówki Tomasza Kopcia.

Skargi pacjentów

Narodowy Fundusz Zdrowia, NFZ, odnotował 47 zasadnych skarg dotyczących ograniczenia dostępu do świadczeń szpitalnych. Najwięcej takich zgłoszeń wpłynęło do regionalnych oddziałów funduszu w województwie śląskim — 12, a także na Dolnym Śląsku — osiem.

Skargi dotyczyły między innymi otolaryngologii, chirurgii ogólnej, gastroenterologii, pediatrii, kardiologii, chirurgii plastycznej, okulistyki i ortopedii. Jednocześnie centrala NFZ oświadczyła, że dotychczas nie otrzymała od placówek medycznych ani wojewódzkich oddziałów funduszu informacji o ograniczeniach przyjmowania pacjentów właśnie z powodu problemów finansowych. W województwach łódzkim, małopolskim i świętokrzyskim nie zarejestrowano zasadnych skarg w tej kategorii.

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Szpitale ograniczają wydatki

Na początku października Szpital im. Orłowskiego informował, że podobnie jak część innych placówek medycznych w województwie mazowieckim otrzymał aneks do umowy z NFZ tylko na październik. Rzecznik mazowieckiego oddziału funduszu Łukasz Jarocki oświadczył, że umowy w regionie mają zostać zabezpieczone do końca 2026 roku, a szpitale powinny wkrótce otrzymać aneksy na listopad i grudzień.

W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach również wprowadzono tryb oszczędnościowy. Kierowniczka apteki szpitalnej Kamila Żyła poinformowała, że placówka racjonalizuje wydatki przede wszystkim na leki i wyroby medyczne, choć świadczenia są na razie udzielane w pełnym zakresie.

Minister zdrowia Polski Jolanta Sobierańska-Grenda powiedziała, że rząd rozmawia z Ministerstwem Finansów o dodatkowym finansowaniu dla NFZ. Według RMF24 do końca roku w budżecie funduszu brakuje 14 mld złotych. Jedną z przyczyn presji finansowej na szpitale jest konieczność zapewnienia gwarantowanych ustawowo podwyżek wynagrodzeń dla pracowników medycznych.

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