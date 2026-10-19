华沙奥尔沃夫斯基医院将择期手术减半——RMF24

由于严峻的财务状况，华沙奥尔沃夫斯基临床医院将择期手术数量减半。医院称，需要接受救命干预的患者受到保障，而可以等待的手术将推迟到明年。据RMF24报道，该消息援引了该医疗机构院长托马什·科佩奇的话。

患者投诉

波兰国家卫生基金会（NFZ）记录了47起有关限制获得医院服务的有根据投诉。此类投诉最多的是西里西亚省基金会地区分支机构，达到12起；下西里西亚为8起。

投诉涉及耳鼻喉科、普通外科、胃肠病学、儿科、心脏病学、整形外科、眼科和骨科等领域。与此同时，NFZ中央办公室表示，迄今尚未收到医疗机构或基金会省级分支机构关于因财务问题而限制接收患者的报告。罗兹省、小波兰省和圣十字省没有登记到此类别中有根据的投诉。

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医院削减开支

10月初，奥尔沃夫斯基医院表示，与马佐夫舍省的部分其他医疗机构一样，该院仅获得了10月的NFZ合同补充协议。基金会马佐夫舍分支机构发言人卢卡什·亚罗茨基表示，该地区的合同应保障至2026年底，医院近期应收到11月和12月的补充协议。

卡托维兹大学临床中心也实施了节约制度。医院药房负责人卡米拉·日瓦表示，该机构主要在药品和医疗器械方面合理化支出，不过目前仍在全面提供服务。

波兰卫生部长约兰塔·索别兰斯卡-格伦达表示，政府正在与财政部讨论为NFZ提供额外资金。据RMF24报道，该基金预算到年底还缺少140亿兹罗提。医院面临财务压力的原因之一，是需要确保依法保障的医务人员加薪。

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