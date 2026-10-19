研究人员发现了一种可能的机制：与晚发性阿尔茨海默病风险升高相关的 APOE4 遗传变异，可能会促进脑细胞中脂滴的积累。麻省理工学院神经科学家李慧娟·蔡领导的团队的研究指出，少突胶质细胞中的 Wnt 信号传导受到干扰；少突胶质细胞是形成神经纤维髓鞘的细胞，Live Science 报道。

脂质运输受损

APOE 基因编码参与体内和大脑脂肪运输的蛋白质。研究人员称，与 APOE4 变异相关的蛋白质执行这一功能的效果较差。携带 APOE4 与晚发性阿尔茨海默病风险增加三至12倍有关。

此前，该团队在星形胶质细胞中发现了胆固醇积累；星形胶质细胞是支持神经元功能的细胞。在另一项研究中，APOE4 也导致少突胶质细胞中胆固醇积累。在实验室小鼠中，一种帮助这些细胞清除多余胆固醇的药物改善了髓鞘形成和认知测试结果。

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Wnt 信号传导的作用

在发表在《Cell Stem Cell》期刊的新研究中，科学家从干细胞中培养出携带 APOE4 的少突胶质细胞，并依次改变单个基因的活性。筛选结果指向了确保细胞间相互作用的 Wnt 信号通路。特别是，关闭抑制这一信号通路的 DKK1 基因，减少了细胞中脂滴的数量。

在携带 APOE4 的捐赠者脑组织样本中，研究人员发现了 Wnt 信号传导降低的迹象。进一步实验表明，APOE4 可能会减少传递 Wnt 信号所需蛋白质的储备：这种蛋白质被一种酶分解，而该酶的水平会在 APOE4 的影响下升高。在小鼠中，阻断这种酶恢复了 Wnt 信号传导，减少了脂肪积累，并改善了髓鞘形成。作者强调，这些结果尚未在人类中得到证实。

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