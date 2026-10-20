以色列 Clalit-Schneider 儿童医疗中心与 Code for Israel 组织共同推出了一套面向无法说话儿童的人工智能系统。该系统帮助他们与医护人员及家人沟通。《耶路撒冷邮报》报道。

五分钟制作卡片

该系统可在不到五分钟内创建个性化沟通卡片并打印出来。这些卡片会根据儿童的需求、年龄、语言、性别和背景进行调整。此前，制作个性化卡片可能需要数小时。

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这些卡片让儿童能够表达疼痛或恐惧、寻求帮助，或表达想见父母的愿望。已有言语障碍的患者、治疗期间需要通气的儿童，以及尚未学会写字或身体过于虚弱而无法写字的儿童，都可能需要这些卡片。

更新与共享访问

制作完成的卡片可以更新、发送给专家，并存入资料库以供重复使用。Clalit-Schneider 言语病理服务负责人奥什拉特·塞拉·魏斯表示，该系统应能帮助更多儿童表达自身需求，并更积极地参与治疗。Code for Israel 首席执行官伊丹·罗尔补充说，这一解决方案还将使医疗团队能够投入更多时间陪伴患者。

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