Детский медицинский центр Clalit-Schneider в Израиле совместно с организацией Code for Israel запустил систему на основе искусственного интеллекта для детей, которые не могут говорить. Она помогает им общаться с медиками и членами семьи. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Карточки за пять минут

Система создает индивидуальные коммуникационные карточки, которые можно распечатать менее чем за пять минут. Их адаптируют к потребностям ребенка, его возрасту, языку, полу и происхождению. Ранее подготовка персонализированных карточек могла занимать несколько часов.

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Карточки позволяют ребенку сообщить о боли или страхе, попросить о помощи или выразить желание увидеть родителей. Они могут быть нужны пациентам с имеющимися речевыми трудностями, детям, которым для лечения необходима вентиляция, а также тем, кто еще не научился писать или слишком слаб для этого.

Обновления и общий доступ

Созданные карточки можно обновлять, передавать специалистам и хранить в библиотеке для повторного использования. Руководительница службы патологии речи Clalit-Schneider Ошрат Селла Вайсс заявила, что система должна помочь большему числу детей выражать свои потребности и активнее участвовать в лечении. Генеральный директор Code for Israel Идан Ролл добавил, что решение также позволит медицинским командам уделять больше времени пациентам.

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