Dziecięce Centrum Medyczne Clalit-Schneider w Izraelu, wspólnie z organizacją Code for Israel, uruchomiło system oparty na sztucznej inteligencji dla dzieci, które nie mogą mówić. Pomaga im on komunikować się z personelem medycznym i członkami rodziny. Informuje o tym Jerusalem Post.

Karty w pięć minut

System tworzy indywidualne karty komunikacyjne, które można wydrukować w mniej niż pięć minut. Są one dostosowywane do potrzeb dziecka, jego wieku, języka, płci i pochodzenia. Wcześniej przygotowanie spersonalizowanych kart mogło trwać kilka godzin.

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Karty pozwalają dziecku zgłosić ból lub strach, poprosić o pomoc albo wyrazić chęć zobaczenia rodziców. Mogą być potrzebne pacjentom z istniejącymi trudnościami w mowie, dzieciom wymagającym wentylacji w celu leczenia, a także tym, które jeszcze nie nauczyły się pisać lub są zbyt słabe, by to robić.

Aktualizacje i wspólny dostęp

Utworzone karty można aktualizować, przekazywać specjalistom i przechowywać w bibliotece do ponownego wykorzystania. Kierowniczka służby patologii mowy Clalit-Schneider, Oshrat Sella Weiss, oświadczyła, że system ma pomóc większej liczbie dzieci wyrażać swoje potrzeby i aktywniej uczestniczyć w leczeniu. Dyrektor generalny Code for Israel, Idan Roll, dodał, że rozwiązanie pozwoli również zespołom medycznym poświęcać więcej czasu pacjentom.

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