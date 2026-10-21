Codzienne wapowanie w USA wzrosło o 230% — News-Medical

W USA odsetek osób, które codziennie używają papierosów elektronicznych, wzrósł o 230% między latami 2013–2014 a 2022–2023. Wynika to z analizy danych badania Population Assessment of Tobacco and Health (PATH), opublikowanej w czasopiśmie Tobacco Control, informuje News-Medical.

Wzrost częstotliwości wapowania

Naukowcy przeanalizowali liczbę dni używania papierosów elektronicznych na poziomie populacji w ciągu dziesięciu lat — od pierwszej fali PATH w latach 2013–2014 do siódmej fali w latach 2022–2023. W tym okresie łączna liczba dni wapowania wzrosła o 183%, a wskaźnik używania papierosów elektronicznych w ciągu poprzednich 30 dni — o 45%.

Według autorów najbardziej zauważalny wzrost rozpowszechnienia i częstotliwości wapowania nastąpił po latach 2016–2018. Okres ten zbiegł się ze wzrostem popularności JUUL i przejściem na płyny z solami nikotynowymi. Badacze zauważyli, że takie sole zmieniają właściwości chemiczne aerozolu oraz ułatwiają inhalację i dostarczanie nikotyny.

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Dane dotyczące młodzieży

Wśród osób poniżej 21. roku życia, które zgłosiły wapowanie w ciągu ostatnich 30 dni, liczba dni używania papierosów elektronicznych wzrosła w okresie badania o 337%. W grupie wiekowej 12–17 lat wskaźnik ten wzrósł o 278%.

W latach 2022–2023 osoby młodsze niż minimalny ustawowy wiek sprzedaży takich produktów w USA — 21 lat — odpowiadały za 16% wszystkich dni wapowania. Wzrost liczby dni wapowania odnotowano we wszystkich grupach wiekowych, lecz był on szczególnie zauważalny wśród młodzieży i młodych dorosłych.

Autorzy podkreślili, że badanie ma charakter obserwacyjny, dlatego nie ustala związków przyczynowo-skutkowych. Ostrzegli również, że dane z ankiet mogą być niedokładne z powodu błędów w odpowiedziach respondentów. Ich zdaniem wskaźnik liczby dni wapowania pomaga jednocześnie ocenić liczbę użytkowników i częstotliwość używania papierosów elektronicznych.

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