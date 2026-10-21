美国每日电子烟使用率增长230%——News-Medical

美国每天使用电子烟的人群比例在2013–2014年与2022–2023年之间增长了230%。据发表在《Tobacco Control》期刊上的Population Assessment of Tobacco and Health（PATH）调查数据分析，News-Medical报道。

电子烟使用频率上升

研究人员分析了十年间人口层面的电子烟使用天数，从2013–2014年的PATH第一轮调查到2022–2023年的第七轮调查。在此期间，电子烟使用总天数增长了183%，而过去30天内使用电子烟的比例增长了45%。

作者表示，电子烟使用率和使用频率最显著的增长发生在2016–2018年之后。这一时期与JUUL日益流行以及向尼古丁盐烟油的转变相吻合。研究人员指出，这类盐会改变气溶胶的化学性质，并使吸入和尼古丁摄入更加容易。

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关于年轻人的数据

在报告过去30天内使用过电子烟的21岁以下人群中，研究期间电子烟使用天数增加了337%。在12–17岁群体中，这一指标增长了278%。

在2022–2023年，年龄低于美国此类产品法定最低销售年龄——21岁——的人群占全部电子烟使用天数的16%。所有年龄组的电子烟使用天数均有所增加，但在青少年和年轻成年人中尤为明显。

作者强调，这项研究具有观察性，因此不能确定因果关系。他们还警告称，调查数据可能因受访者回答中的误差而不准确。在他们看来，电子烟使用天数这一指标有助于同时评估用户数量和电子烟使用频率。

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