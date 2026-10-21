Ежедневный вейпинг в США вырос на 230% — News-Medical

В США доля людей, ежедневно пользующихся электронными сигаретами, выросла на 230% между 2013–2014 и 2022–2023 годами. Об этом говорится в анализе данных опроса Population Assessment of Tobacco and Health (PATH), опубликованном в журнале Tobacco Control, сообщает News-Medical.

Рост частоты вейпинга

Исследователи проанализировали количество дней использования электронных сигарет на уровне населения за десять лет — от первой волны PATH в 2013–2014 годах до седьмой волны в 2022–2023 годах. За этот период общее количество дней вейпинга выросло на 183%, а показатель использования электронных сигарет в течение предыдущих 30 дней — на 45%.

По словам авторов, наиболее заметный рост распространенности и частоты вейпинга произошел после 2016–2018 годов. Этот период совпал с ростом популярности JUUL и переходом на жидкости с никотиновыми солями. Исследователи отметили, что такие соли изменяют химические свойства аэрозоля и облегчают вдыхание и поступление никотина.

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Данные о молодежи

Среди людей младше 21 года, сообщивших о вейпинге в течение последних 30 дней, количество дней использования электронных сигарет за время исследования увеличилось на 337%. Для группы в возрасте 12–17 лет этот показатель вырос на 278%.

В 2022–2023 годах на лиц младше минимального установленного законом возраста продажи таких изделий в США — 21 года — приходилось 16% всех дней вейпинга. Рост количества дней вейпинга был зафиксирован во всех возрастных группах, но особенно заметным он был среди подростков и молодых взрослых.

Авторы подчеркнули, что исследование носит наблюдательный характер, поэтому не устанавливает причинно-следственных связей. Они также предостерегли, что данные опросов могут быть неточными из-за ошибок в ответах респондентов. По их мнению, показатель количества дней вейпинга помогает одновременно оценивать число пользователей и частоту использования электронных сигарет.

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