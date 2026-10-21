Międzynarodowa grupa badaczy ze Szwecji, Japonii i Włoch ustaliła, że zmiany związane z chorobą Alzheimera mogą wpływać na ocenę przebiegu stwardnienia zanikowego bocznego (ALS). Jak podaje News-Medical, naukowcy analizowali poziom beta-amyloidu w płynie mózgowo-rdzeniowym pacjentów z ALS.

Dane pacjentów z ALS

Japońskie kohorty objęły 264 pacjentów z ALS: 60% mężczyzn i 40% kobiet, których średni wiek wynosił 67 lat. Grupę kontrolną stanowiły 164 osoby z innymi chorobami neurologicznymi. U około 14% pacjentów z ALS wykryto oznaki zmian, które występują również w chorobie Alzheimera.

Badacze zbadali także poziom lekkiego łańcucha neurofilamentów, czyli NfL — biomarkera wykorzystywanego między innymi do oceny uszkodzenia komórek nerwowych w ALS. W grupie z oznakami zmian związanych z beta-amyloidem związek między wysokim poziomem NfL a krótszym przeżyciem był silniejszy niż u pacjentów bez takich zmian.

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Dodatkowe dane i modele

Wnioski potwierdziły również dodatkowe dane od 153 pacjentów z ALS w Bolonii we Włoszech. Naukowcy odnotowali interakcję między beta-amyloidem a NfL w odniesieniu do pogarszania się codziennego funkcjonowania fizycznego z upływem czasu.

Zespół przetestował modele uczenia maszynowego, które łączyły NfL z innymi biomarkerami, w tym beta-amyloidem. Według badaczy takie modele poprawiły identyfikację ALS, w szczególności u osób ze wskaźnikami NfL w nieokreślonym zakresie. Jednocześnie praca ma charakter obserwacyjny, dlatego jej wyniki nie mogą jeszcze stanowić podstawy decyzji klinicznych i wymagają potwierdzenia w niezależnych grupach pacjentów.

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