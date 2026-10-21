Международная группа исследователей из Швеции, Японии и Италии выявила, что изменения, связанные с болезнью Альцгеймера, могут влиять на оценку течения бокового амиотрофического склероза (БАС). Как сообщает News-Medical, ученые анализировали уровень бета-амилоида в спинномозговой жидкости пациентов с БАС.

Данные пациентов с БАС

В японские когорты вошли 264 пациента с БАС: 60% мужчин и 40% женщин, средний возраст которых составил 67 лет. Контрольную группу составили 164 человека с другими неврологическими заболеваниями. Примерно у 14% пациентов с БАС обнаружили признаки изменений, которые также встречаются при болезни Альцгеймера.

Исследователи также изучили уровень легкой цепи нейрофиламентов, или NfL, — биомаркера, который используют, в частности, для оценки повреждения нервных клеток при БАС. В группе с признаками изменений, связанных с бета-амилоидом, связь между высоким уровнем NfL и более короткой выживаемостью была сильнее, чем у пациентов без таких изменений.

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Дополнительные данные и модели

Выводы также подтвердили дополнительные данные 153 пациентов с БАС в Болонье, Италия. Ученые зафиксировали взаимодействие между бета-амилоидом и NfL в отношении ухудшения повседневного физического функционирования с течением времени.

Команда протестировала модели машинного обучения, которые сочетали NfL с другими биомаркерами, в частности с бета-амилоидом. По данным исследователей, такие модели улучшили идентификацию БАС, в частности у людей с показателями NfL в неопределенном диапазоне. В то же время работа носит наблюдательный характер, поэтому ее результаты пока не могут служить основанием для клинических решений и требуют подтверждения в независимых группах пациентов.

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